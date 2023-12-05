Расписание поездов возле Карпаты на зимние праздники

Потяг Укрзалізниці прямує до Карпат. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на низку нових поїздів до Карпат. Вони курсуватимуть із різних міст країни.

Про це повідомила пресслужба транспортної компанії.

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"Різдвяно-новорічні свята все ближче! А ми тим часом нагадуємо, що відкрився продаж на чергову низку поїздів до гір з різних куточків країни", — йдеться в повідомленні.

Розклад руху поїздів

Вже доступні для придбання квитки на новий поїзд Укрзалізниці — №194/193 Кривий Ріг — Ясіня.

З Кривого Рогу рейс №194/193 відправлятиметься з 17 грудня через день об 11:02. До Ясіні він прибуватиме майже через добу о 10:06.

В зворотному напрямку, з Ясіні, поїзд відправлятиметься з 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг наступного дня о 10:34.

Ще один поїзд — №143/144 — 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ відправлятиметься з Сум з 11 грудня о 19:01, з Чернігова — о 21:18. До Івано-Франківська він прибуватиме о 13:20 наступного дня.

У зворотному напрямку, з Івано-Франківська, поїзд відправлятиметься з 12 грудня о 14:44 і прибуватиме до Чернігова о 7:26, до Сум — о 9:56.

Крім того, вже у продажі квитки на нові поїзди №143/144 — 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ та №365/366 Луцьк — Рахів.

Маршрут №365/366 Рахів — Луцьк відправлятиметься з Рахова з 20 грудня о 19:37 та прибуватиме до Луцька об 11:30. Назад поїзд курсуватиме з 21 грудня о 17:45 та прибуватиме до Рахова о 8:55.

Нагадаємо, з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 за маршрутом Відень — Чоп — Відень. На станції Чоп він буде "підвʼязаний" під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.