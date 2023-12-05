Расписание поездов возле Карпаты на зимние праздники

Укрзалізниця до зимових свят запустила нові потяги до Карпат
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на низку нових поїздів до Карпат. Вони курсуватимуть із різних міст країни.
Про це повідомила пресслужба транспортної компанії.
"Різдвяно-новорічні свята все ближче! А ми тим часом нагадуємо, що відкрився продаж на чергову низку поїздів до гір з різних куточків країни", — йдеться в повідомленні.
Розклад руху поїздів
Вже доступні для придбання квитки на новий поїзд Укрзалізниці — №194/193 Кривий Ріг — Ясіня.
З Кривого Рогу рейс №194/193 відправлятиметься з 17 грудня через день об 11:02. До Ясіні він прибуватиме майже через добу о 10:06.
В зворотному напрямку, з Ясіні, поїзд відправлятиметься з 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг наступного дня о 10:34.
Ще один поїзд — №143/144 — 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ відправлятиметься з Сум з 11 грудня о 19:01, з Чернігова — о 21:18. До Івано-Франківська він прибуватиме о 13:20 наступного дня.
У зворотному напрямку, з Івано-Франківська, поїзд відправлятиметься з 12 грудня о 14:44 і прибуватиме до Чернігова о 7:26, до Сум — о 9:56.
Крім того, вже у продажі квитки на нові поїзди №143/144 — 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ та №365/366 Луцьк — Рахів.
Маршрут №365/366 Рахів — Луцьк відправлятиметься з Рахова з 20 грудня о 19:37 та прибуватиме до Луцька об 11:30. Назад поїзд курсуватиме з 21 грудня о 17:45 та прибуватиме до Рахова о 8:55.
Нагадаємо, з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 за маршрутом Відень — Чоп — Відень. На станції Чоп він буде "підвʼязаний" під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.
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