Как получить помощь от Укрзализныци пострадавшим из Охматдета

Ребенок в поезде. Фото: Укрзализныця

К помощи пострадавшим " Охматдет " в Киеве присоединилась Укрзализныця. Всем посетителям медучреждения, которые приехали на визит к врачу из других городов, помогут с транспортировкой, в том числе медицинским, комфортным размещением на вокзалы и отправкой удобным поездом.

Об этом сообщила пресс-службе Укрзализныци в Telegram в понедельник, 8 июля.

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"Многие пациенты и семьи, которые находились в "Охматдете", — приезжие. Наш железнодорожный вокзал рядом, и УЗ приютит и отвезет, куда нужно, всех, кто имеет такую насущную потребность (скажем, тех, кого должны были срочно выписать из больницы)", — говорится в сообщении.

Укрзализныця предлагает:

забрать на машине/микроавтобусе из любой точки Киева (надо сообщить отдельно, если нужна медицинская транспортировка);

разместить и накормить в лаунже на вокзале;

отправить удобным поездом, если нужно домой или на лечение в другое место.

Как отметили в Укрзализныце, первые маленькие пациенты ожидают отправления. Дежурный контактный номер (24/7) для "охмадетовцев": +38 099 425 64 52.

Напомним, российские войска в понедельник, 8 июля, совершили массированную атаку ракетами на Украину: сейчас известно о 125 пострадавших и 31 погибшем. В частности, одна из ракет разрушила корпус детской больницы "Охматдет" и один из подъездов дома. По данным Офиса Генерального прокурора, количество пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 86 человек, по состоянию на 19:00 известно о 23 погибших.

Служба безопасности Украины квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и определен тип оружия: россияне ударили по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101.

Также во время российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве погибла 30-летняя врач Светлана Лукьянчук, работавшая детским нефрологом.