Як отримати допомогу від Укрзалізниці постраждалим з Охматдиту

Дитина у потязі. Фото: Укрзалізниця

До допомоги постраждалим "Охматдит" у Києві долучилася Укрзалізниця. Усім відвідувачам медзакладу, які приїхали на візит до лікаря з інших міст, допоможуть із транспортуванням, у томі числі медичним, комфортним розміщенням на вокзали та відправленням зручним потягом.

Про це повідомила пресслужбі Укрзалізниці у Telegram у понеділок, 8 липня.

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"Багато пацієнтів та родин, які перебували в "Охматдиті", — приїжджі. Наш залізничний вокзал поруч, і УЗ прихистить та відвезе, куди потрібно, всіх, хто має таку нагальну потребу (скажімо, тих, кого мусили терміново виписати з лікарні)", — йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця пропонує:

забрати автівкою / мікроавтобусом з будь-якої точки Києва (треба повідомити окремо, якщо потрібне медичне транспортування);

розмістити та нагодувати в лаунжі на вокзалі;

відправити зручним потягом, якщо потрібно додому чи на лікування в інше місце.

Як зазначили в Укрзалізниці, перші маленькі пацієнти очікують на відправлення. Черговий контактний номер (24/7) для "охмадитівців": +38 099 425 64 52.

Нагадаємо, російські війська у понеділок, 8 липня, здійснили масовану атаку ракетами на Україну: наразі відомо про 125 постраждалих та 31 загиблого. Зокрема, одна з ракет зруйнувала корпус дитячої лікарні "Охматдит" і один із під'їздів будинку. За даними Офісу Генерального прокурора, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Києву зросла до 86 людей, станом на 19:00 відомо про 23 загиблих.

Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни вдарили по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.

Також під час російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук, яка працювала дитячим нефрологом.