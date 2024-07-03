В Укрзализныце анонсировали изменения в процессе покупки билетов за границу

Укрзализныця изменила время открытия онлайн-продаж билетов за границу
Укрзализныця сменила время начала онлайн-продаж для международных поездов. Однако время начала продаж билетов на внутренние рейсы остается без изменений.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в среду, 3 июля.
Изменения в покупке международных билетов
Решение об изменении принято в целях стабилизации работы перегруженного приложения. Завтра начнет действовать новый график продаж:
- Польское направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) — начало продаж в 09:00 с глубиной на 20 суток до даты отправления;
- Словацкое и австрийское направления — начало в 08:00 с глубиной на 20 суток;
- Молдавское направление — начало в 08:00 с глубиной на 30 суток.
Все продажи одновременно начнутся на вебсайте Укрзализныци и в мобильном приложении. Внутренние рейсы по-прежнему будут доступны для бронирования с 08:00.
Также Укрзализныця начала поэтапный перенос продажи билетов на новый сайт. Международные билеты на предыдущем сайте будут недоступны.
Эти изменения будут способствовать уменьшению нагрузки на системы железной дороги в пиковые периоды, что сделает пользование более удобным и быстрым.
Ранее Укрзализныця объявила о намерении обновить правила перевозки животных. В компании заверили, что при этом обязательно учтут интересы тех, кто будет чувствовать себя некомфортно из-за присутствия пушистых спутников.
Также мы писали, что в "Укрзалізниці" заявили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой. Поэтому компания отдельно создала предприятие "Энерго" для энергогенерации.
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