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Укрзализныця изменила время открытия онлайн-продаж билетов за границу

3 июля 2024 20:56
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Бригадир София
редактор
В Укрзализныце анонсировали изменения в процессе покупки билетов за границу
Касса вокзала. Фото: Слово и дело
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Укрзализныця сменила время начала онлайн-продаж для международных поездов. Однако время начала продаж билетов на внутренние рейсы остается без изменений.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в среду, 3 июля.

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Решение об изменении принято в целях стабилизации работы перегруженного приложения. Завтра начнет действовать новый график продаж:

  • Польское направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) — начало продаж в 09:00 с глубиной на 20 суток до даты отправления;
  • Словацкое и австрийское направления — начало в 08:00 с глубиной на 20 суток;
  • Молдавское направление — начало в 08:00 с глубиной на 30 суток.
Изменения в покупке билетов за границу
Изменения в покупке международных билетов. Фото: Укрзализныця

Все продажи одновременно начнутся на вебсайте Укрзализныци и в мобильном приложении. Внутренние рейсы по-прежнему будут доступны для бронирования с 08:00.

Также Укрзализныця начала поэтапный перенос продажи билетов на новый сайт. Международные билеты на предыдущем сайте будут недоступны.

Эти изменения будут способствовать уменьшению нагрузки на системы железной дороги в пиковые периоды, что сделает пользование более удобным и быстрым.

Ранее Укрзализныця объявила о намерении обновить правила перевозки животных. В компании заверили, что при этом обязательно учтут интересы тех, кто будет чувствовать себя некомфортно из-за присутствия пушистых спутников.

Также мы писали, что в "Укрзалізниці" заявили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой. Поэтому компания отдельно создала предприятие "Энерго" для энергогенерации.

Польша Молдова Укрзализныця Словакия Австрия поезда заграница билеты

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