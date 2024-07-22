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В Чехии рассказали, сколько боеприпасов доставят в Украину до конца лета

22 июля 2024 16:34
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Боеприпасы для Украины - сколько снарядов отправит Чехия до конца лета
Склад боеприпасов со 155-мм снарядами. Иллюстративное фото: REUTERS/Brendan McDermid
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Чехия в июле-августе отправит в Украину еще 100 тысяч боеприпасов. Они будут профинансированы за счет чешской инициативы, к которой присоединились 18 стран.

Об этом сообщило издание České noviny со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского в понедельник, 22 июля.

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Чешская инициатива

По предоставленной информации, 18 стран уже присоединились к инициативе, из которых 15 выполнили свои обязательства и внесли свою долю. Липовский также отметил, что собрано достаточно ресурсов для доставки 500 тысяч боеприпасов в Украину до конца года.

"В течение июля и августа мы отправим в общей сложности 100 тысяч дополнительных боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить больше боеприпасов, чтобы продолжить инициативу в 2025 году. В этом году мы могли бы доставить до 800 тысяч боеприпасов, если бы у нас были деньги", — рассказал министр Чехии.

Он отметил, что чешские представители поддерживают ежедневную связь с украинскими партнерами. Липовский также подчеркнул, что Россия пытается сорвать эту инициативу, из-за чего Чехия не разглашает источники поставок боеприпасов.

Ранее правительство Австралии выделило Украине дополнительно 250 млн долларов финансовой поддержки. Этот пакет является самым большим от страны с начала полномасштабного вторжения России.

Также мы писали, что страны НАТО будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 млрд евро в течение следующего года.

война Чехия военная помощь Украина боеприпасы война в Украине

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