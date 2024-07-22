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В Чехії розповіли, скільки боєприпасів доставлять в Україну до кінця літа

22 липня 2024 16:34
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Боєприпаси для України — скільки снарядів відправить Чехія до кінця літа
Склад боєприпасів зі 155-мм снарядами. Ілюстративне фото: REUTERS/Brendan McDermid
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Чехія протягом липня-серпня відправить в Україну ще 100 тисяч боєприпасів. Вони будуть профінансовані за рахунок чеської ініціативи, до якої приєдналися 18 країн. 

Про це повідомило видання České noviny, з посиланням на главу МЗС Чехії Яна Ліпавського у понеділок, 22 липня.

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За наданою інформацією, 18 країн вже приєдналися до ініціативи, з яких 15 виконали свої зобов’язання і внесли свою частку. Ліпавський також зазначив, що зібрано достатньо ресурсів для доставки 500 тисяч боєприпасів в Україну до кінця року.

"Протягом липня і серпня ми відправимо загалом 100 тисяч додаткових боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити більше боєприпасів, щоб продовжити ініціативу в 2025 році. Цього року ми могли б доставити до 800 тисяч боєприпасів, якби у нас були гроші", — розповів міністр Чехії.

Він зазначив, що чеські представники підтримують щоденний зв'язок з українськими партнерами. Ліпавський також підкреслив, що Росія намагається зірвати цю ініціативу, через що Чехія не розголошує джерела постачання боєприпасів.

Раніше уряд Австралії виділив Україні додатково 250 млн доларів фінансової підтримки. Цей пакет є найбільшим від країни з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також ми писали, що країни НАТО продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 млрд євро упродовж наступного року

війна Чехія військова допомога Україна боєприпаси війна в Україні

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