Разрушение украинских ТЭС — ДТЭК опубликовал кадры последствий обстрелов

Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

В ДТЭК показали кадры, демонстрирующие разрушения на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго, ставшие следствием российских атак в 2023-2024 годах. Там отметили, что после недавних обстрелов ситуация стала еще хуже.

Об этом сообщил руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Виктор Зинченко в среду, 24 июля.

Читайте также:

Разрушение ТЭС

Зинченко отметил, что фото не могут передать полный масштаб разрушений на станциях.

"Очень хочу, чтобы эти фото увидели все, кто говорит, что у нас нет разрушений, и это все обман. А также спрашивающие почему отключают свет. А также те, кто говорит, что все можно отремонтировать быстро и просто", — написал чиновник ДТЭК.

Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

Последствия российских обстрелов. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

Обстрелянная ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

Уничтожена украинская ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

Разрушение ТЭС из-за российских обстрелов. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

Разрушеная ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook 1/7 ​ 7

Напомним, после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

Ранее депутат Анна Скороход дала прогноз, по сколько часов в день не будет света зимой. По ее словам, отключений будет меньше, чем сейчас. Она надеется на три-четыре часа без света в день.