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В ДТЭК показали шокирующие кадры разрушенных ТЭС

24 июля 2024 17:04
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Разрушение украинских ТЭС — ДТЭК опубликовал кадры последствий обстрелов
Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В ДТЭК показали кадры, демонстрирующие разрушения на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго, ставшие следствием российских атак в 2023-2024 годах. Там отметили, что после недавних обстрелов ситуация стала еще хуже.

Об этом сообщил руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Виктор Зинченко в среду, 24 июля.

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Зинченко отметил, что фото не могут передать полный масштаб разрушений на станциях.

"Очень хочу, чтобы эти фото увидели все, кто говорит, что у нас нет разрушений, и это все обман. А также спрашивающие почему отключают свет. А также те, кто говорит, что все можно отремонтировать быстро и просто", — написал чиновник ДТЭК.

  • Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
    Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
  • Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
    Последствия российских обстрелов. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
  • Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
    Обстрелянная ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
  • Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
    Уничтожена украинская ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
  • Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
    Разрушение ТЭС из-за российских обстрелов. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
  • Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
    Разрушеная ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
  • Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
    Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
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Напомним, после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

Ранее депутат Анна Скороход дала прогноз, по сколько часов в день не будет света зимой. По ее словам, отключений будет меньше, чем сейчас. Она надеется на три-четыре часа без света в день.

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