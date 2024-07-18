Кабмин запретил отключать свет в прифронтовой зоне

Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

Кабинет министров ввел норму, согласно которой свет не будут отключаться в прифронтовых зонах. Также отключений не будет вблизи границы с Россией и Белоруссией.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства в четверг, 18 июля.

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Где не будут отключать свет

"Добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах от прифронтовой зоны", — заявил он.

К тому же, Шмигаль заверил, что правительство улучшает алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света по всему государству.

Напомним, ранее из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.