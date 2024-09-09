В МАГАТЭ заявили, что ни один блок ЗАЭС не будет перезапускаться до завершения войны

Энергоблоки ЗАЭС. Фото: Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что все реакторы Запорожской атомной электростанции будут оставаться в состоянии "холодной остановки" до завершения войны. Решение принято из-за постоянной угрозы безопасности временно оккупированной станции.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МАГАТЭ в понедельник, 9 сентября.

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Гросси отметил, что ситуация на ЗАЭС остается критической. Регулярные взрывы, атаки дронов и обстрелы, а также частые перебои в электроснабжении увеличивают риск ядерной аварии.

Он также обратил внимание на то, что 11 августа произошел пожар в одной из градирен, повлекший значительные повреждения, и возможно, эту градирню придется снести.

"Пока градирни не нужны как часть механизма охлаждения, поскольку все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодной остановки. Согласно рекомендациям агентства, ясно, что ни один реактор не будет перезапущен до тех пор, пока конфликт будет продолжать угрожать ядерной и физической ядерной безопасности станции", — подчеркнул Гросси.

По его словам, присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС важно для уменьшения вероятности ядерной катастрофы и обеспечения безопасности.