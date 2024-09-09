В МАГАТЕ заявили, що жоден блок ЗАЕС не перезапускатимуть до завершення війни

Енергоблоки ЗАЕС. Фото: Reuters

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що всі реактори Запорізької атомної електростанції залишатимуться в стані "холодної зупинки" до завершення війни. Рішення ухвалене через постійну загрозу безпеці тимчасово окупованої станції.

Відповідна заява оприлюднена на сайті МАГАТЕ у понеділок, 9 вересня.

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Ситуація на ЗАЕС

Гроссі зазначив, що ситуація на ЗАЕС залишається критичною. Регулярні вибухи, атаки дронів та обстріли, а також часті перебої в електропостачанні, збільшують ризик ядерної аварії.

Він також звернув увагу на те, що 11 серпня відбулася пожежа в одній з градирень, яка спричинила значні пошкодження, і можливо, цю градирню доведеться знести.

"Наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки. Відповідно до рекомендацій агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки конфлікт продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції", — підкреслив Гроссі.

За його словами, присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС є важливою для зменшення ймовірності ядерної катастрофи та забезпечення безпеки.