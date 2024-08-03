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В сети появились фото загрузки F-16 на борт Ан-124 "Руслан"

3 августа 2024 00:23
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
F-16 для Украины — в сети появились фото загрузки самолетов на борт Ан-124 "Руслан"
Загрузка F-16 на борт Ан-124. Фото: соцсеть Х
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В сети появились фото загрузки истребители F-16 на борт Ан-124 "Руслан". Это событие было зафиксировано в США в штате Аризона.

Об этом сообщают местные СМИ.

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На фотографиях отчетливо виден процесс загрузки F-16 на украинский самолет Ан-124 "Руслан". Этот момент был зафиксирован в штате Аризона в городе Тусон. Вероятно, самолеты готовили к отправке в Украину.

  • Загрузка F-16 на борт Ан-124. Фото:соцсеть Х
    Загрузка F-16 на борт Ан-124. Фото: соцсеть Х
  • Загрузка истребителей F-16 на борт украинского самолета Фото: соцсеть Х
    Загрузка истребителей F-16 на борт украинского самолета Фото: соцсеть Х
  • Самолет Ан-124
    Самолет Ан-124 "Руслан". Фото: https://x.com/cay89455610
  • Самолет Ан-124
    Самолет Ан-124 "Руслан". Фото: https://x.com/cay89455610
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Напомним, что информация о передаче Украине первой партии истребителей F-16 появилась в СМИ в четверг, 31 июля. Об этом писало американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В свою очередь британское издание The Telegraph сообщило, что Украина даже успела использовать самолеты F-16 для своей защиты. Журналисты намекнули, что, вероятно, украинские защитники сбили рекордное количество "шахедов" во время очередной российской атаки в ночь на 31 июля с помощью F-16.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить ПВО нашего государства. Однако по его словам, их возможности достаточно ограничены. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский высказался, повлияет ли на фронт передача F-16 Украине.

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