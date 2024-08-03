F-16 для Украины — в сети появились фото загрузки самолетов на борт Ан-124 "Руслан"

В сети появились фото загрузки F-16 на борт Ан-124 "Руслан"
В сети появились фото загрузки истребители F-16 на борт Ан-124 "Руслан". Это событие было зафиксировано в США в штате Аризона.
Об этом сообщают местные СМИ.
F-16 для Украины
На фотографиях отчетливо виден процесс загрузки F-16 на украинский самолет Ан-124 "Руслан". Этот момент был зафиксирован в штате Аризона в городе Тусон. Вероятно, самолеты готовили к отправке в Украину.
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Загрузка F-16 на борт Ан-124. Фото: соцсеть Х
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Загрузка истребителей F-16 на борт украинского самолета Фото: соцсеть Х
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Самолет Ан-124 "Руслан". Фото: https://x.com/cay89455610
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Самолет Ан-124 "Руслан". Фото: https://x.com/cay89455610
Напомним, что информация о передаче Украине первой партии истребителей F-16 появилась в СМИ в четверг, 31 июля. Об этом писало американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.
В свою очередь британское издание The Telegraph сообщило, что Украина даже успела использовать самолеты F-16 для своей защиты. Журналисты намекнули, что, вероятно, украинские защитники сбили рекордное количество "шахедов" во время очередной российской атаки в ночь на 31 июля с помощью F-16.
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить ПВО нашего государства. Однако по его словам, их возможности достаточно ограничены. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский высказался, повлияет ли на фронт передача F-16 Украине.
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