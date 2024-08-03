F-16 для України — в мережі з'явилися фото завантаження літаків на борт Ан-124 "Руслан"

Завантаження F-16 на борт Ан-124. Фото: соцмережа Х

У мережі зʼявилися фото завантаження винищувачі F-16 на борт Ан-124 "Руслан". Ця подія була зафіксована у США в штаті Арізона.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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На фотографіях чітко видно процес завантаження F-16 на український літак Ан-124 "Руслан". Цей момент був зафіксований у штаті Арізону місті Тусон. Ймовірно, літаки готували до відправки в Україну.

Завантаження F-16 на борт Ан-124. Фото: соцмережа Х

Завантаження винищувачів F-16 на борт українського літака. Фото: соцмережа Х

Літак Ан-124 "Руслан" . Фото: https://x.com/cay89455610

Літак Ан-124 "Руслан" . Фото: https://x.com/cay89455610 1 / 4

Нагадаємо, що інформація про передачу Україні першої партії винищувачів F-16 з'явилась в медіа в четвер, 31 липня. Про це писало американське видання Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Своєю чергою британське видання The Telegraph повідомило, що Україна навіть встигла використати літаки F-16 для свого захисту. Журналісти натякнули, що ймовірно, українські захисники збили рекордну кількість "шахедів" під час чергової російської атаки в ніч проти 31 липня за допомогою F-16.

Додамо, Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вірить, що винищувачі F-16 зможуть суттєво посилити ППО нашої держави. Однак за його словами, їх можливості доволі обмежені. Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський висловився, чи вплине на фронт передача F-16 Україні.