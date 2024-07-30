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В МИД Индии заявили, что страна планирует помочь Украине и России в "разрешении конфликта"

30 июля 2024 20:00
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Индия планирует помочь Украине и России завершить войну
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия поддерживает дружеские отношения как с Украиной, так и с Россией. Он добавил, что страна направлена на содействие разрешению конфликта между Киевом и Москвой.

Об этом сообщило издание NHK во вторник, 30 июля.

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Джайшанкар считает, что использование силы не может решить проблему между государствами и что решение не найдется на поле боя. Министр подчеркнул, что Индия должна более активно присоединиться к окончанию войны в Украине, поскольку всего несколько стран в мире способны вести диалог как с Украиной, так и с Россией.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир в войне России против Украины наступит в случае внешнего вмешательства. По его словам, стороны убеждены в собственной победе, поэтому не хотят сдаваться.

Также мы писали, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом поделился мнениями о возможном окончании войны в Украине. В частности, он отметил, что Киев может не вернуться к границам 1991 года.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина открыта для переговоров с Россией и озвучил ряд условий.

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