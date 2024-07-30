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В МЗС Індії заявили, країна планує допомогти Україні та Росії у "вирішенні конфлікту"

30 липня 2024 20:00
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Індія планує допомогти Україні та Росії завершити війну
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія підтримує дружні стосунки як з Україною, так і з Росією. Він додав, що країна має на меті сприяти вирішенню конфлікту між Києвом і Москвою.

Про це повідомило видання NHK у вівторок, 30 липня.

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Джайшанкар вважає, що використання сили не може вирішити проблеми між державами і що вирішення не знайдеться на полі бою. Міністр підкреслив, що Індія повинна більш активно долучитися до закінчення війни в Україні, оскільки лише кілька країн у світі здатні вести діалог як з Україною, так і з Росією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мир у війні Росії проти України настане у випадку зовнішнього втручання. За його словами, сторони переконані у власній перемозі, тому не хочуть здаватися.

Також ми писали, що експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон після розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом поділився думками щодо можливого закінчення війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що Київ може не повернутися до кордонів 1991 року.

Раніше ми повідомляли, що голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкрита до переговорів з Росією та озвучив низку умов.

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