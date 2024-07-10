Ремонт дорог во время войны — у Зеленского объяснили расходы

Заместитель главы Офиса Президента Алексей Кулеба. Фото: скриншот Новини.LIVE

Правительство выделило 2,4 млрд грн на восстановление дорог в прифронтовых зонах. Заместитель главы Офиса Президента Алексей Кулеба заявил, что этот проект является важной частью военной логистики и необходим для эффективной деятельности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в комментарии для Новини.LIVE в среду, 10 июля.

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Кулеба рассказал о планах правительства по выделенным почти 2,4 млрд грн на восстановление дорог в прифронтовых зонах Украины. Он подчеркнул, что этот проект является неотъемлемой составляющей военной логистики, по которому первоочередной запрос поступает от Вооруженных Сил Украины.

"Мы должны все осознавать, что война — это не просто картинка, которую мы видим в интернете или по телевизору, это в первую очередь логистика. И поэтому мы должны быстро реализовывать свои замыслы благодаря тому, что у нас есть определенная инфраструктура, в частности дорожная" , — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что это решение даже не подвергается сомнению — в прифронтовых областях будут отремонтированы дороги и все будет делаться для того, чтобы украинские военные имели возможность выполнять свое дело.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины выделил 2,39 миллиарда гривен на восстановление автомобильных путей местного значения. Они используются для нужд Вооруженных сил Украины.

Также мы сообщали, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении работников служб, которые во время ремонта дорог завладели бюджетными средствами на общую сумму более 121 миллиона гривен.