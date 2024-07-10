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В ОП пояснили, чому під час війни виділяють кошти на ремонт доріг у прифронтових зонах

10 липня 2024 17:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ремонт доріг під час війни — у Зеленського пояснили витрати
Заступник глави Офісу Президента Олексій Кулеба. Фото: скриншот Новини.LIVE
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Уряд виділив 2,4 млрд грн на відновлення доріг у прифронтових зонах. Заступник глави Офісу Президента Олексій Кулеба заявив, що цей проєкт є важливою частиною військової логістики і необхідний для ефективної діяльності Збройних сил України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба у коментарі для Новини.LIVE у середу, 10 липня.

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Кулеба розповів про плани уряду щодо виділених майже 2,4 млрд грн на відновлення доріг у прифронтових зонах України. Він наголосив, що цей проєкт є невід'ємною складовою військової логістики, на який першочерговий запит надходить від Збройних сил України.

"Ми маємо всі усвідомлювати, що війна — це не просто картинка, яку ми бачимо в інтернеті чи по телевізору, це в першу чергу логістика. І тому ми маємо швидко реалізовувати свої задуми завдяки тому, що в нас є певна інфраструктура, зокрема дорожня", — підкреслив заступник керівника ОП.

Він додав, що це рішення навіть не піддається сумніву —  у прифронтових областях будуть відремонтовані дороги і все буде робитися для того, аби українські військові мали можливість виконувати свою справу.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України виділив 2,39 мільярда гривень на відновлення автомобільних шляхів місцевого значення. Вони використовуються для потреб Збройних сил України.

Також ми повідомляли, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо працівників служб, які під час ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 121 мільйон гривень.

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