Полиция обнародовала фото подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: Национальная полиция

В Днепре 25 июля задержан подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион. Полиция обнародовала фотографии мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Убийство Ирины Фарион

Председатель Национальной полиции Иван Выговский выразил благодарность Президенту Украины и министру внутренних дел за высокую оценку работы правоохранителей и тем, кто выполнил свою часть задания. Он отметил, что ужасное преступление было тщательно спланировано, несмотря на молодой возраст подозреваемого.

"Масштабная и кропотливая работа сотен полицейских: бессонные ночи, тысячи проверенных людей, сотни пройденных километров и осмотренных гектаров леса, десятки гигабайт видео дали свой результат — полицейские разоблачили и задержали убийцу Ирины Фарион сегодня в городе Днепр", — говорится в сообщении.

Выговский выразил благодарность работникам полиции Львовщины, которые первыми взяли на себя ответственность за расследование этого преступления.

"К розыску подозреваемого были задействованы оперативники Департамента уголовного розыска, сотрудники Департамента уголовного анализа, следователи ГСУ, кинологи, полицейские и спецназовцы КОРД Днепропетровщины", — добавил глава Нацполиции.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Незадолго полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.

Стало известно, что следствие уже имеет главного подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. В полиции считают, что это было заказное убийство и у исполнителя есть сообщники.

24 июля ответственность за смерть общественного деятеля взяла на себя национал-социалистическая группировка NS/WP с российскими корнями. Полиция уже проверяет его причастность к смерти языковеда.