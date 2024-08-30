Система "єЧерга" для автобусов заработает еще на четырех КПП

Автобусная очередь на пересечении границы. Фото: Новини.LIVE

Система "єЧерга" для автобусов заработает еще на четырех дополнительных пунктах пропуска с Польшей, Венгрией и Словакией. Благодаря этому международные пассажирские перевозчики смогут заранее забронировать время для пересечения границы.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в пятницу, 30 августа.

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"єЧерга" заработает, в частности, на следующих пунктах:

Смольница — Кросьценко (Польша);

Угринов — Долгобычув (Польша);

Лужанка — Берегшурань (Венгрия);

Малый Березный – Убля (Словакия) – доступно только для микроавтобусов.

Движение автобусов в новой очереди под названием "По расписанию" начнется 2 сентября в 12:00. Регистрация в новый тип очереди станет доступна с 12:00 30 августа. Эта услуга распространяется на регулярные и нерегулярные рейсы.

Таким образом, количество пунктов пропуска, где можно избежать физических очередей, увеличивается до 20 из 28, на которых работает услуга "єЧерга".

"Наша главная цель — уменьшить время ожидания пассажиров автобусов в очередях перед границей и обеспечить своевременное пересечение границы. Масштабирование функционала, что позволяет перевозчику бронировать временной промежуток для заезда на границу, позволит как регулярному, так и нерегулярному перевозчику заблаговременно планировать поездку и понимать ситуацию на границе", — отметил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Он добавил, что не менее 70% автобусов, заезжающих вовремя на пункт пропуска, где доступна такая опция, что свидетельствует об эффективности системы.

В Мининфраструктуре напомнили, что международные пассажирские перевозчики могут заранее выбрать удобное время пересечения границы на сайте echerha.gov.ua или через приложение "єЧерга".