Система єЧерга для автобусів запрацює ще на чотирьох КПП

Автобусні черги на перетині кордону. Фото: Новини.LIVE

Система "єЧерга" для автобусів запрацює ще на чотирьох додаткових пунктах пропуску з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Завдяки цьому міжнародні пасажирські перевізники зможуть заздалегідь бронювати час для перетину кордону.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури у п'ятницю, 30 серпня.

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"єЧерга" запрацює, зокрема, на таких пунктах:

Смільниця — Кросьценко (Польща);

Угринів — Долгобичув (Польща);

Лужанка — Берегшурань (Угорщина);

Малий Березний — Убля (Словаччина) — доступно тільки для мікроавтобусів.

Рух автобусів у новій черзі, під назвою "За розкладом", розпочнеться 2 вересня о 12:00. Реєстрація в новий тип черги стане доступною з 12:00 30 серпня. Ця послуга поширюється на регулярні та нерегулярні рейси.

Таким чином, кількість пунктів пропуску, де можна уникнути фізичних черг, збільшується до 20 із 28, на яких працює послуга єЧерга.

"Наша головна мета — зменшити час очікування пасажирів автобусів у чергах перед кордоном та забезпечити своєчасний перетин кордону. Масштабування функціоналу, що дозволяє перевізнику бронювати часовий проміжок для заїзду на кордон, дозволить як регулярному так і нерегулярному перевізнику завчасно планувати поїздку та розуміти ситуацію на кордоні", — зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Він додав, що щонайменше 70% автобусів, заїжджають вчасно на пункт пропуску, де доступна така опція, що свідчить про ефективність системи.

В Мінінфраструктури нагадали, що міжнародні пасажирські перевізники можуть заздалегідь вибрати зручний час перетину кордону на сайті echerha.gov.ua або через застосунок єЧерга.