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В Украине проверят, справедливо ли распределяется электроэнергия по областям

11 июля 2024 22:07
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Госэнергонадзор осуществит проверку справедливости распределения электроэнергии
Отключение света. Иллюстративное фото: Freepik
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Госэнергонадзор проведет тщательную проверку распределения электроэнергии в разных областях. Известно, на какие регионы обратят особое внимание.

Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона в четверг, 11 июля.

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Ведомство систематически контролирует использование графиков плановых отключений и обнаружил несколько областей, где ожидается проведение детальной проверки в ближайшее время.

"Госэнергонадзор держит на постоянном контроле вопрос применения графиков почасовых отключений. Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан по поводу несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка", — заявил Слободян.

Он отметил, что в настоящее время Днепропетровская область лидирует по количеству жалоб. Вероятно, именно с этой области приступят к проверке. После этого планируется провести аналогичные проверки еще в 5-6 регионах.

"В то же время есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим", — добавил глава Госэнергонадзора.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Ранее в Yasno объяснили, что Укрэнерго устанавливает ограничения для групп/очередей, учитывая ожидаемые объемы потребления на следующий день. Таким образом, госрегулятор определяет, сколько групп/очередей нужно отключить для обеспечения баланса в энергосистеме.

Также мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако по его словам, с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.

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