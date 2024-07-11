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В Україні перевірять, чи справедливо розподіляється електроенергія по областях

11 липня 2024 22:07
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Держенергонагляд здійснить перевірку справедливості розподілу електроенергії
Відключення світла. Ілюстративне фото: Freepik
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Держенергонагляд проведе ретельну перевірку розподілу електроенергії в різних областях. Відомо, на які регіони звернуть особливу увагу.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону у четвер, 11 липня.

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Відомство систематично контролює використання графіків планових відключень і вже виявило кілька областей, де очікується проведення детальної перевірки найближчим часом.

"Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень. Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка", — заявив Слободян.

Він зазначив, що наразі Дніпропетровська область лідирує за кількістю скарг. Ймовірно, саме з цієї області розпочнуть перевірки. Після цього планується провести аналогічні перевірки ще у 5-6 регіонах.

"Водночас є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо", — додав голова Держенергонагляду.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Раніше в Yasno пояснили, що Укренерго встановлює обмеження для груп/черг, враховуючи очікувані обсяги споживання на наступний день. Таким чином, держрегулятор визначає, скільки груп/черг потрібно відключити для забезпечення балансу в енергосистемі.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Проте, за його словами, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.

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