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В Украине отменяют перевод часов на летнее и зимнее время — в Раде приняли законопроект

16 июля 2024 15:30
Валерия Барановская - редактор
В Украине отменили переход на летнее время
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Shutterstock
Валерия Барановская - редактор

Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 2025 года в Украине больше не будет перевод времени на зимний и летний. В последний раз часы переведут 27 октября.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 16 июля.

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Часы больше не будут переводить

Во вторник, 16 июля, Верховная Рада приняла законопроект №4201, согласно которому с 2025 года в стране больше не будет перевод часов на зимнее и летнее время.

Автором проекта Закона "Об исчислении времени в Украине" является спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. В пояснительной записке указано, что целью законопроекта является защита территориальной целостности Украины, поскольку страна-агрессор Россия ввела свое время на оккупированных территориях, которая отличается на один час вперед.

Целью этого закона является защита здоровья населения. Ведь большинство ученых и врачей считают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад приводит к негативным последствиям, включая значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к летнему и зимнему времени.

В Украине отменяют перевод часов на летнее и зимнее время - в Раде приняли законопроект - фото 1
Народные депутаты проголосовали "за" то, чтобы часы больше не переводили. Фото: Ярослав Железняк

За законопроект проголосовали 261 народный депутат.

"То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше перевода на летнее время с 2025-го и дальше не будет", — отметил нардеп.

Таким образом, после перевода времени в Украине летнее время будет совпадать с европейским. Однако зимой разница с Европейским Союзом снова будет составлять один час (поскольку в Европе перевод часов не отменяется).

При этом разница с Москвой для Киева будет оставаться постоянной в течение года и составит один час (в России перевод часов был отменен в 2011 году).

Следующим летом в Украине темнеть и светать будет на час раньше.

Что известно о переводе времени в мире

Впервые перевод стрелок часов в час вперед летом и час назад зимой был проведен в 1908 году в Великобритании, обосновывая это возможностью экономии электроэнергии.

Переход на летнее и зимнее время используют 60 стран, среди которых Канада, страны Евросоюза, Израиль, Иран, Австралия и Великобритания. Однако Европа уже много лет рассматривает возможность отмены перевода часов стрелок.

В Украине переход на сезонное время осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовую стрелку переводят на 1 час вперед, а в последнее воскресенье октября в 4 часа — на 1 час назад.

Напомним, в Украине ряд товаров и продуктов отечественного производства станут более доступными для потребителей. Кабинет Министров утвердил законопроект, предусматривающий предоставление кэшбека.

Ранее мы писали, что Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который усилит контрольные полномочия Общественного совета при АРМА.

Также в Верховную Раду внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании" работников за 20 400 грн. Новые правила позволяют забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.

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