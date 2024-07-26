Купить лекарства онлайн — в Украине продавали фальсификат из России и Беларуси

В Украине разоблачили масштабную схему поставок фальсифицированных лекарств из России и Беларуси
В Волынской области обнаружили канал ввоза в Украину фальсифицированных лекарств из России и Беларуси. Дельцы заработали на этой схеме миллионы гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в пятницу, 26 июля.
Как работала схема
Стражи порядка отмечают, что фальсификат завозили через Польшу.
"Организовал канал ввоза и сбыта фальсифицированных медпрепаратов 48-летний житель Волынской области, который привлек к преступной деятельности четырех подельников", — говорится в сообщении.
В полиции добавляют, что продавали "лекарства" через соцсети и собственный интернет-магазин.
"Доставка лекарств покупателям осуществлялась через почтовые сервисы, а их оплата — наложенным платежом или путем пересчета средств на карточные счета фигурантов", — сообщили в Департаменте стратегических расследований.
Там подчеркнули, что ежемесячно фигуранты дела зарабатывали два миллиона гривен.
Во время обысков полицейские обнаружили у подозреваемых деньги в разной валюте, "товар" и черновые записи.
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