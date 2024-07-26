Купить лекарства онлайн — в Украине продавали фальсификат из России и Беларуси

Фальсифицированные лекарства, продаваемые через интернет. Фото: Департамент стратегических расследований

В Волынской области обнаружили канал ввоза в Украину фальсифицированных лекарств из России и Беларуси. Дельцы заработали на этой схеме миллионы гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в пятницу, 26 июля.

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Как работала схема

Стражи порядка отмечают, что фальсификат завозили через Польшу.

"Организовал канал ввоза и сбыта фальсифицированных медпрепаратов 48-летний житель Волынской области, который привлек к преступной деятельности четырех подельников", — говорится в сообщении.

Полиция нашла доказательства. Фото: Департамент стратегических расследований

В полиции добавляют, что продавали "лекарства" через соцсети и собственный интернет-магазин.

"Доставка лекарств покупателям осуществлялась через почтовые сервисы, а их оплата — наложенным платежом или путем пересчета средств на карточные счета фигурантов", — сообщили в Департаменте стратегических расследований.

Проведение следственных действий. Фото: Департамент стратегических расследований

Там подчеркнули, что ежемесячно фигуранты дела зарабатывали два миллиона гривен.

Во время обысков полицейские обнаружили у подозреваемых деньги в разной валюте, "товар" и черновые записи.

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