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В Украине разоблачили масштабную схему поставок фальсифицированных лекарств из России и Беларуси

26 июля 2024 13:48
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Купить лекарства онлайн — в Украине продавали фальсификат из России и Беларуси
Фальсифицированные лекарства, продаваемые через интернет. Фото: Департамент стратегических расследований
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Волынской области обнаружили канал ввоза в Украину фальсифицированных лекарств из России и Беларуси. Дельцы заработали на этой схеме миллионы гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в пятницу, 26 июля.

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Стражи порядка отмечают, что фальсификат завозили через Польшу.

"Организовал канал ввоза и сбыта фальсифицированных медпрепаратов 48-летний житель Волынской области, который привлек к преступной деятельности четырех подельников", — говорится в сообщении.

На Волыне разоблачили схему с фальсифицированным лекарством
Полиция нашла доказательства. Фото: Департамент стратегических расследований

В полиции добавляют, что продавали "лекарства" через соцсети и собственный интернет-магазин.

"Доставка лекарств покупателям осуществлялась через почтовые сервисы, а их оплата — наложенным платежом или путем пересчета средств на карточные счета фигурантов", — сообщили в Департаменте стратегических расследований.

Схема с фальсифицированным лекарством
Проведение следственных действий. Фото: Департамент стратегических расследований

Там подчеркнули, что ежемесячно фигуранты дела зарабатывали два миллиона гривен.

Во время обысков полицейские обнаружили у подозреваемых деньги в разной валюте, "товар" и черновые записи.

Ранее мы сообщали, что в Днепре семейный врач выписал несуществующим пациентам 1,6 тысячи е-рецептов, нанеся государству ущерб более чем на миллион гривен. Правоохранители разоблачили организатора мошеннической схемы и его подельников.

А 44-летний заведующий одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, врач-ординатор, наладили бизнес на призывниках.

полиция мошенничество лекарства Волынская область Криминал подозрение преступление Нацполиция

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