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В Україні викрили масштабну схему постачання фальсифікованих ліків з Росії та Білорусі

26 липня 2024 13:48
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Купити ліки онлайн — в Україні продавали фальсифікат із Росії та Білорусі
Фальсифіковані ліки, які продавалися через інтернет. Фото: Департамент стратегічних розслідувань
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Волинській області виявили канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків з Росії та Білорусі. Ділки заробили на цій схемі мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у п'ятницю, 26 липня.

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Як працювала схема 

Правоохоронці зазначають, що фальсифікат завозили через Польщу.

"Організував канал ввезення та збуту фальсифікованих медпрепаратів 48-річний житель Волинської області, який залучив до злочинної діяльності чотирьох спільників", — йдеться у повідомленні.

На Волины викрили схему з фальсифікованими ліками
Поліція знайшла докази. Фото: Департамент стратегічних розслідувань

У поліції додають, що продавали "ліки" через соцмережі власний інтернет-магазин.

"Доставка ліків покупцям здійснювалася через поштові сервіси, а їх оплата – накладеним платежем, або шляхом перерахунку коштів на карткові рахунки фігурантів", — повідомили у Департаменту стратегічних розслідувань.

Схема з фальсифікованими ліками
Проведення слідчих дій. Фото: Департамент стратегічних розслідувань

Там підкреслили, що щомісяця фігуранти справи заробляли два мільйони гривень.

Під час обшуків поліцейські знайшли у підозрюваних в оборудці гроші у різній валюті, "товар" та чорнові записи.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі сімейний лікар виписав неіснуючим пацієнтам 1,6 тисячі е-рецептів, завдавши державі збитків на понад один мільйон гривень. Правоохоронці викрили організатора шахрайської схеми і його спільників.

А 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, лікар-ординатор, налагодили бізнес на призовниках

поліція шахрайство ліки Волинська область Кримінал підозра злочин Нацполіція

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