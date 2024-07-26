Купити ліки онлайн — в Україні продавали фальсифікат із Росії та Білорусі

Фальсифіковані ліки, які продавалися через інтернет. Фото: Департамент стратегічних розслідувань

У Волинській області виявили канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків з Росії та Білорусі. Ділки заробили на цій схемі мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у п'ятницю, 26 липня.

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Правоохоронці зазначають, що фальсифікат завозили через Польщу.

"Організував канал ввезення та збуту фальсифікованих медпрепаратів 48-річний житель Волинської області, який залучив до злочинної діяльності чотирьох спільників", — йдеться у повідомленні.

Поліція знайшла докази. Фото: Департамент стратегічних розслідувань

У поліції додають, що продавали "ліки" через соцмережі власний інтернет-магазин.

"Доставка ліків покупцям здійснювалася через поштові сервіси, а їх оплата – накладеним платежем, або шляхом перерахунку коштів на карткові рахунки фігурантів", — повідомили у Департаменту стратегічних розслідувань.

Проведення слідчих дій. Фото: Департамент стратегічних розслідувань

Там підкреслили, що щомісяця фігуранти справи заробляли два мільйони гривень.

Під час обшуків поліцейські знайшли у підозрюваних в оборудці гроші у різній валюті, "товар" та чорнові записи.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі сімейний лікар виписав неіснуючим пацієнтам 1,6 тисячі е-рецептів, завдавши державі збитків на понад один мільйон гривень. Правоохоронці викрили організатора шахрайської схеми і його спільників.

А 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, лікар-ординатор, налагодили бізнес на призовниках.