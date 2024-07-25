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У Дніпрі лікарі-шахраї збагатилися на понад мільйон гривень, виписуючи рецепти "мертвим душам"

25 липня 2024 13:54
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Дніпрі викрили шахрайську схему з продажу ліків — зловмисники збагатилися на мільйон гривень
Слідчі дії поліції. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Дніпрі сімейний лікар виписав неіснуючим пацієнтам 1,6 тисячі е-рецептів, завдавши державі збитків на понад один мільйон гривень. Правоохоронці викрили організатора шахрайської схеми і його спільників.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у четвер, 25 липня.

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Виписував ліки неіснуючим пацієнтам

Прокуратура міста Дніпра повідомила про підозру чотирьом учасникам організованої шахрайської групи. Їм інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, що заподіяли значну шкоду.  

За даними слідства, організатором злочинної схеми є сімейний лікар з Дніпра. Чоловік залучив знайомих та розробив шахрайську схему заволодіння бюджетними коштами. 

Як працювала схема

Учасники схеми створювали фейкові акаунти пацієнтів в електронній медичній системі "HELSI". При цьому вони використовували вигадані анкетні дані, а також особисті померлих людей. У подальшому виписували "пацієнтам" електронні рецепти на ліки. 

Після цього шахраї підшуковували фармацевтів, керівників мереж аптек та аптечних пунктів для "погашення" рецептів та отримання грошових коштів в якості компенсації згідно державної програми "Доступні ліки". 

Протягом двох років підозрювані створили більш ніж 1,6 тисяч електронних рецептів та незаконно отримали понад 1 млн грн бюджетних коштів. 

Під час обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних було вилучено документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, грошові кошти. 

Прокуратурою також ініційовано питання щодо позбавлення ліцензій аптечних закладів, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. 

організація злочинної схеми
Слідчі дії поліції. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Шахрайська схема
Виписані рецепти і ліки. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
шахраї
Флешки та SIM-карти. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
виписування ліків
Слідчі дії. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що мешканець Рівненщини, що був раніше засуджений та відбував випробувальний термін, вирішив нажитись на війні та розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області чоловік намагався відправити посилкою до Польщі десяток скіфських фібул, які є культурним надбанням України. Його засудили за контрабанду.

поліція Дніпро гроші шахрайство прокуратура лікарі рецепти

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