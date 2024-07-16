В Украине разоблачили прокуроров на взятке 170 тысяч долларов

Деньги, полученные прокурорами. Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили прокуроров Офиса генпрокурора на получении взятки. Речь идет о сумме в размере 170 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 16 июля.

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Разоблачение прокуроров на взятке

Прокуроры взяли взятку за закрытие уголовного производства. Один из них задержан после получения неправомерной выгоды. Ему объявили о подозрении.

"Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступления", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева, требовавшего деньги у директора фирмы, занимающейся торговлей топливом. Вместе с чиновником был задержан также и посредник.

Также НАПК выявило у народного депутата Украины признаки коррупционного уголовного преступления. Он незаконно обогатился более чем на 70 миллионов гривен.