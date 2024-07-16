В Україні викрили прокурорів на хабарі 170 тисяч доларів

Гроші, які отримали прокурори. Фото: nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу генпрокурора на отриманні хабаря. Йдеться про суму у розмірі 170 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у вівторок, 16 липня.

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Викриття прокурорів на хабарі

Прокурори взяли хабар за закриття кримінального провадження. Одного з них затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому оголосили про підозру.

"Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва, який вимагав гроші в директора фірми, що займається торгівлею пальним. Разом із чиновником затримали також і посередника.

Також НАЗК виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення. Він незаконно збагатився на понад 70 мільйонів гривень.