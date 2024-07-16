В Україні викрили прокурорів на хабарі 170 тисяч доларів

В Україні викрили прокурорів на хабарі у 170 тис. доларів за закриття кримінальної справи
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу генпрокурора на отриманні хабаря. Йдеться про суму у розмірі 170 тисяч доларів.
Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у вівторок, 16 липня.
Викриття прокурорів на хабарі
Прокурори взяли хабар за закриття кримінального провадження. Одного з них затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому оголосили про підозру.
"Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва, який вимагав гроші в директора фірми, що займається торгівлею пальним. Разом із чиновником затримали також і посередника.
Також НАЗК виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення. Він незаконно збагатився на понад 70 мільйонів гривень.
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