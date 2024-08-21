Графики отключения света в Украине 21 августа

Энергетики ремонтируют линии электропередачи. Фото: ДТЭК

В среду, 21 августа, Укрэнерго снова вводит графики отключений света в Украине. Причиной аномальная жара, а также увеличение нагрузок на электросети из-за использования кондиционеров.

Об этом 20 августа сообщает компания Укрэнерго в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Какие графики введут в Украине сегодня

"Завтра, 21 августа, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно", — сообщают энергетики.

В другие часы ограничений не будет. Кроме того, потребление объектов критической инфраструктуры также не ограничивается.

Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера: