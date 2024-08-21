Графики отключения света в Украине 21 августа

В Украине введут жесткие ограничения света — графики Укрэнерго на сегодня
21 августа 2024 00:06
Энергетики ремонтируют линии электропередачи. Фото: ДТЭК
В среду, 21 августа, Укрэнерго снова вводит графики отключений света в Украине. Причиной аномальная жара, а также увеличение нагрузок на электросети из-за использования кондиционеров.
Об этом 20 августа сообщает компания Укрэнерго в своем Telegram-канале.
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"Завтра, 21 августа, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно", — сообщают энергетики.
В другие часы ограничений не будет. Кроме того, потребление объектов критической инфраструктуры также не ограничивается.
Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:
- увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;
- откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;
- используйте вентиляторы, работающие от батареек , или веера ;
- избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00 ;
- используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;
- носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;
- пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;
- не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
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