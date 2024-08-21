Графіки відключень світла в Україні 21 серпня

В Україні введуть жорсткі обмеження світла — графіки Укренерго на сьогодні
21 серпня 2024 00:06
Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото: ДТЕК
У середу, 21 серпня, Укренерго знову запроваджує графіки відключень світла в Україні. Причиною є аномальна спека, а також збільшення навантажень на електромережі через використання кондиціонерів.
Про це 20 серпня, повідомляє компанія Укренерго у своєму Telegram-каналі.
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"Завтра, 21 серпня, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно", — повідомляють енергетики.
В інші години обмежень не буде. Крім того, споживання об'єктів критичної інфраструктури також не обмежується.
Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:
- зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
- відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
- використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
- уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;
- використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
- носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
- пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
- не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
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