Графіки відключень світла в Україні 21 серпня

Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У середу, 21 серпня, Укренерго знову запроваджує графіки відключень світла в Україні. Причиною є аномальна спека, а також збільшення навантажень на електромережі через використання кондиціонерів.

Про це 20 серпня, повідомляє компанія Укренерго у своєму Telegram-каналі.

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"Завтра, 21 серпня, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно", — повідомляють енергетики.

В інші години обмежень не буде. Крім того, споживання об'єктів критичної інфраструктури також не обмежується.

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера: