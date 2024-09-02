В среду-четверг в Украине может быть уменьшено количество часов без света

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине уже на этой неделе могут уменьшить ограничение электроэнергии для граждан. В среду-четверг прогнозируют одну очередь отключений или ни одной.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире КИЇВ24 в понедельник, 2 сентября.

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"Сложно согласиться с тем, что ситуация не улучшилась. Потому что после атаки приходилось применять три-четыре очереди отключений. Сейчас уже одна-две очереди. Из того, что я знаю о ходе работы", — сказал Харченко.

По его словам, в среду-четверг ожидается отключение электроэнергии по одной очереди, или не будут применять ни одной. Он отметил, что восстановление энергосистемы происходит быстро, поскольку во время массированной атаки на энергетику неделю назад сработала физическая защита. Потому оборудование не сильно пострадало.

"Если говорить, что было израсходовано 127 ракет и 109 дронов, то потери оборудования выглядят мизерными на этом фоне", — добавил Харченко.