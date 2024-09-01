Графики отключения света 2 сентября

Ремонтные работы в электросети. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В понедельник, 2 сентября, графики отключения света в Украине будут действовать круглосуточно. Питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

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Графики отключений на 2 сентября

Энергетики отмечают, что в понедельник запланировано несколько очередей отключений.

00:00 – 16:00 — одна очередь отключений

16:00 – 24:00 — две очереди отключений



В Укрэнерго подчеркнули, что ограничение потребления электроэнергии — это следствие девяти массированных атак на энергосистему с начала года.

Там также добавили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

"Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируется.