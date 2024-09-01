Графики отключения света 2 сентября

В Укрэнерго сообщили о применении графиков отключения в понедельник — сколько очередей запланировали
В понедельник, 2 сентября, графики отключения света в Украине будут действовать круглосуточно. Питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
Графики отключений на 2 сентября
Энергетики отмечают, что в понедельник запланировано несколько очередей отключений.
- 00:00 – 16:00 — одна очередь отключений
- 16:00 – 24:00 — две очереди отключений
В Укрэнерго подчеркнули, что ограничение потребления электроэнергии — это следствие девяти массированных атак на энергосистему с начала года.
Там также добавили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.
"Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируется.
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