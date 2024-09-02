У середу-четвер в Україні можуть зменшення кількості годин без світла

Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні уже цього тижня можуть зменшити обмеження електроенергії для громадян. У середу-четвер прогнозують одну чергу відключень або жодної.

Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі КИЇВ24 у понеділок, 2 вересня.

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"Складно погодитися з тим, що ситуація не покращилася. Бо після атаки доводилося застосовувати три-чотири черги вимкнень. Зараз вже одна-дві черги. З того, що я знаю про хід роботи", — сказав Харченко.

За його словами, у середу-четвер очікується відключення електроенергії за одною чергою, або не будуть застосовувати жодної. Він зауважив, що відновлення енергосистеми відбувається швидко, оскільки під час масованої атаки на енергетику тиждень тому спрацював фізичний захист. Тому обладнання не сильно постраждало.

"Якщо казати що було витрачено 127 ракет та 109 дронів, то втрати обладнання виглядають мізерними на цьому фоні", — додав Харченко.