Автомобильные номерные знаки с ладонями в Украине — что означает

Автомобили с ладонями на номерные знаки. Фото: hsc.gov.ua

На украинских дорогах люди могут наблюдать автомобили, на номерных знаках которых изображен новый графический элемент — ладонь. Не все знают об этом, но он символизирует защиту детей и противодействие буллингу.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.

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Отмечается, что недавно один из киевских сервисных центров Министерства внутренних дел посетили представители общественной организации "My safety friends" и участницы музыкальной группы "SESTRA".

Они воспользовались услугой заказа индивидуальных номерных знаков с добавлением графического элемента и добавили логотип организации. На картинке была детская ладошка в руках взрослых на фоне щита. Это, в свою очередь, означает защиту детей со стороны взрослых и гарантию такой защиты со стороны государства.

В МВД добавили, что организация, которая обратиласьза услугой, активно работает в направлении защиты прав человека, а также занимается предотвращением буллинга и домашнего насилия.

Логотип "My safety friends". Фото: facebook.com/@my_safety_friends

"Противодействовать буллингу должен каждый. Необходимо быть неравнодушным и не проходить мимо, если стали свидетелем определенных ситуаций. Уверен, что каждый из сотрудников сервисных центров МВД именно так и делает. Каждый из нас может внести свой вклад в построение безопасной и справедливой среды для наших детей ", — отметил глава ГО "My safety friends" Игорь Буранов.

Индивидуальные номерные знаки с логотипом гражданской организации стали символом поддержки информационной кампании, направленной на борьбу с буллингом. Изображение ладошек теперь украшает автомобильные номера не только представителей организации, но и активистов и художников, которые присоединились к этой инициативе.

Ладонь на номерах является символом противодействия буллингу. Фото: hsc.gov.ua

Где заказать индивидуальный номерной знак и какая стоимость услуги

В пресс-службе Главного сервисного центра МВД напомнили, что заказать графический элемент на индивидуальных номерных знаках можно в сервисных центрах МВД при личном обращении. Кроме того, необходимо предоставить макет графического изображения.

Цена за услугу изготовления индивидуальных номерных знаков следующая:

300 грн — три символа (минимальный заказ);

90 грн — каждый следующий (до восьми символов);

500 грн — графический элемент;

204,00 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);

92,40 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

стоимость логистических расходов ГП "ИНФОТЕХ" (речь идет о доставке номеров в отделение "Новой Почты") — 500 грн.

Также в МВД отметили, что после получения индивидуального номерного знака людям необходимо перерегистрировать автомобиль в любом сервисном центре Министерства внутренних дел.

Кроме того, если человеку не нужен графический элемент, заказать индивидуальный номерной знак можно в онлайн "Кабинете водителя".