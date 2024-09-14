Автомобильные номерные знаки с ладонями в Украине — что означает

В Украине появились авто с ладонями на номерах — в МВД рассказали, что это значит
На украинских дорогах люди могут наблюдать автомобили, на номерных знаках которых изображен новый графический элемент — ладонь. Не все знают об этом, но он символизирует защиту детей и противодействие буллингу.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.
Что означает ладонь на номерных знаках авто
Отмечается, что недавно один из киевских сервисных центров Министерства внутренних дел посетили представители общественной организации "My safety friends" и участницы музыкальной группы "SESTRA".
Они воспользовались услугой заказа индивидуальных номерных знаков с добавлением графического элемента и добавили логотип организации. На картинке была детская ладошка в руках взрослых на фоне щита. Это, в свою очередь, означает защиту детей со стороны взрослых и гарантию такой защиты со стороны государства.
В МВД добавили, что организация, которая обратиласьза услугой, активно работает в направлении защиты прав человека, а также занимается предотвращением буллинга и домашнего насилия.
"Противодействовать буллингу должен каждый. Необходимо быть неравнодушным и не проходить мимо, если стали свидетелем определенных ситуаций. Уверен, что каждый из сотрудников сервисных центров МВД именно так и делает. Каждый из нас может внести свой вклад в построение безопасной и справедливой среды для наших детей ", — отметил глава ГО "My safety friends" Игорь Буранов.
Индивидуальные номерные знаки с логотипом гражданской организации стали символом поддержки информационной кампании, направленной на борьбу с буллингом. Изображение ладошек теперь украшает автомобильные номера не только представителей организации, но и активистов и художников, которые присоединились к этой инициативе.
Где заказать индивидуальный номерной знак и какая стоимость услуги
В пресс-службе Главного сервисного центра МВД напомнили, что заказать графический элемент на индивидуальных номерных знаках можно в сервисных центрах МВД при личном обращении. Кроме того, необходимо предоставить макет графического изображения.
Цена за услугу изготовления индивидуальных номерных знаков следующая:
- 300 грн — три символа (минимальный заказ);
- 90 грн — каждый следующий (до восьми символов);
- 500 грн — графический элемент;
- 204,00 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);
- 92,40 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).
- стоимость логистических расходов ГП "ИНФОТЕХ" (речь идет о доставке номеров в отделение "Новой Почты") — 500 грн.
Также в МВД отметили, что после получения индивидуального номерного знака людям необходимо перерегистрировать автомобиль в любом сервисном центре Министерства внутренних дел.
Кроме того, если человеку не нужен графический элемент, заказать индивидуальный номерной знак можно в онлайн "Кабинете водителя".
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