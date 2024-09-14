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В Україні з'явились авто з долонями на номерах — у МВС розповіли, що це означає

14 вересня 2024 00:39
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Автомобільні номерні знаки з долонями в Україні — що це означає
Автомобілі з долонями на номерних знаках. Фото: hsc.gov.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

На українських дорогах люди можуть спостерігати автомобілі, на номерних знаках яких зображено новий графічний елемент — долоню. Не всі про це знають, але він символізує захист дітей та протидію булінгу.

Про це повідомили у пресслужбі Головного сервісного центру МВС.

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Зазначається, що нещодавно до одного з київських сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ завітали представники громадської організації "My safety friends" та учасниці музичного гурту "SESTRA".

Вони скористалися послугою із замовлення індивідуальних номерних знаків із додаванням графічного елементу та додали логотип організації. На зображенні була дитяча долонька в руках дорослих на фоні щита. Це у свою чергу, означає захист дітей з боку дорослих та гарантію такого захисту зі сторони держави.

У МВС додали, що організація, яка звернулася за послугою, активно працює в напрямку захисту прав людини, а також займається запобіганням булінгу та домашньому насильству.

В Україні з'явились авто з долонями на номерах — у МВС розповіли, що це означає - фото 1
Логотип "My safety friends". Фото: facebook.com/@my_safety_friends

"Протидіяти булінгу повинен кожен. Необхідно бути небайдужим і не проходити повз, якщо стали свідком певних ситуацій. Впевнений, що кожен зі співробітників сервісних центрів МВС саме так і вчиняє. Кожен з нас може зробити свій внесок у побудову безпечного та справедливого середовища для наших дітей", — зазначив очільник ГО "My safety friends" Ігор Буранов.

Індивідуальні номерні знаки з логотипом громадської організації стали символом підтримки інформаційної кампанії, спрямованої на боротьбу з булінгом. Зображення долоньок тепер прикрашає автомобільні номери не лише представників організації, але й активістів та митців, які долучилися до цієї ініціативи.

В Україні з'явились авто з долонями на номерах — у МВС розповіли, що це означає - фото 2
Долоня на номерах є символом протидії булінгу. Фото: hsc.gov.ua

Де замовити індивідуальний номерний знак і яка вартість послуги

У пресслужбі Головного сервісного центру МВС нагадали, що замовити графічний елемент на індивідуальних номерних знаках можна у сервісних центрах МВС при особистому зверненні. Крім того, потрібно надати макет графічного зображення.

Ціна за послугу виготовлення індивідуальних номерних знаків наступна:

  • 300 грн — три символи (мінімальне замовлення);
  • 90 грн — кожний наступний (до восьми символів);
  • 500 грн — графічний елемент;
  • 204,00 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);
  • 92,40 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).
  • вартість логістичних витрат ДП "ІНФОТЕХ" (мова йде про доставку номерів до відділення "Нової Пошти") — 500 грн.

Також у МВС наголосили, що після отримання індивідуального номерного знаку, людям необхідно перереєструвати автомобіль у будь-якому сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, якщо людині не потрібен графічний елемент, тоді замовити індивідуальний номерний знак можна в онлайн "Кабінеті водія".

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