Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине появится новое Министерство — Жорин раскритиковал это решение arrow

В Украине появится новое Министерство — Жорин раскритиковал это решение

4 сентября 2024 23:05
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Жорин раскритиковал решение о создании нового министерства
Максим Жорин. Фото: NV
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия объявил о создании Министерства возвращения украинцев. Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин подверг резкой критике эту инициативу.

Об этом стало известно из сообщения военного в  Telegram в среду, 4 сентября.

Читайте также:

Жорин о создании нового министерства

"Судя по инициативе по созданию "министерства возвращения украинцев" — мы уже все другие важные вопросы в стране решили", — говорится в сообщении.

Жорин отметил, что сегодня было бы гораздо полезнее рассмотреть создание таких ведомств, как "министерство строительства укреплений", "министерство мотивации к службе в армии", или "министерство своевременных задержаний пророссийских агентов".

Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот
Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Что предшествовало

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что на заседании фракции обсуждали идею создания новой правительственной структуры, которая получила рабочее название Министерство возвращения украинцев.

"Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", — говорится в сообщении.

Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот
Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

Верховная Рада Давид Арахамия Слуга народа полк "Азов" война в Украине Максим Жорин

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:05 В Украине появится новое Министерство — Жорин раскритиковал это решение

22:51 Мобилизация студентов — какие два образовательных уровня дублируют друг друга, аннулируя отсрочку

22:48 Обстрел Львова — Садовый назвал количество поврежденных зданий

22:45 Цены на АЗС стремительно растут — как изменится стоимость горючего

22:41 США ввели санкции против пропагандистов РФ из-за вмешательства в выборы — кто попал в список

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

22:33 Мужчина подал иск на ТЦК за отказ в предоставлении отсрочки — какой приговор вынес суд

22:24 Бронирование от мобилизации сотрудников — что изменилось в сентябре

обновлено:

22:15 Английский клуб из-за не футбольных преград отказался от украинского игрока

21:59 Сборная Украины стала чемпионом Паралимпиады-2024 в смешанной эстафете по плаванию

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

23:05 В Украине появится новое Министерство — Жорин раскритиковал это решение

22:51 Мобилизация студентов — какие два образовательных уровня дублируют друг друга, аннулируя отсрочку

22:48 Обстрел Львова — Садовый назвал количество поврежденных зданий

22:45 Цены на АЗС стремительно растут — как изменится стоимость горючего

22:41 США ввели санкции против пропагандистов РФ из-за вмешательства в выборы — кто попал в список

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

22:33 Мужчина подал иск на ТЦК за отказ в предоставлении отсрочки — какой приговор вынес суд

22:24 Бронирование от мобилизации сотрудников — что изменилось в сентябре

обновлено:

22:15 Английский клуб из-за не футбольных преград отказался от украинского игрока

21:59 Сборная Украины стала чемпионом Паралимпиады-2024 в смешанной эстафете по плаванию

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Text

19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Text

17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

27 августа 2024

02:34 Кому из украинцев доступна военная служба по месту жительства — новые нормы