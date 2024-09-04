Жорин раскритиковал решение о создании нового министерства

В Украине появится новое Министерство — Жорин раскритиковал это решение
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия объявил о создании Министерства возвращения украинцев. Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин подверг резкой критике эту инициативу.
Об этом стало известно из сообщения военного в Telegram в среду, 4 сентября.
Жорин о создании нового министерства
"Судя по инициативе по созданию "министерства возвращения украинцев" — мы уже все другие важные вопросы в стране решили", — говорится в сообщении.
Жорин отметил, что сегодня было бы гораздо полезнее рассмотреть создание таких ведомств, как "министерство строительства укреплений", "министерство мотивации к службе в армии", или "министерство своевременных задержаний пророссийских агентов".
Что предшествовало
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что на заседании фракции обсуждали идею создания новой правительственной структуры, которая получила рабочее название Министерство возвращения украинцев.
"Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", — говорится в сообщении.
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