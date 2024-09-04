Жорін розкритикував рішення про створення нового міністерства

Максим Жорін. Фото: NV

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія оголосив про створення Міністерства повернення українців. Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін різко розкритикував цю ініціативу.

Про це стало відомо з допису військового у Telegram у середу, 4 вересня.

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"Судячи з ініціативи по створенню "міністерства повернення українців" — ми вже всі інші важливі питання в країні вирішили", — йдеться в повідомлені.

Жорін зазначив, що сьогодні було б значно корисніше розглянути створення таких відомств, як "міністерство будівництва укріплень", "міністерство мотивації до служби в армії" або ж "міністерство вчасних затримань проросійських агентів".

Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

Що передувало

Раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що на засіданні фракції обговорювали ідею створення нової урядової структури, яка наразі отримала робочу назву Міністерство повернення українців.

"Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", — йдеться в повідомлені.