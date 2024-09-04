Стало известно, кто может занять должности министров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил фракцию "Слуга народа" и призвал депутатов поддержать предложения по обновлению состава Кабинета Министров. Он также предложил кандидатуру Андрея Сибиги, нынешнего заместителя Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел.

Об этом сообщило издание РБК-Украина в среду, 4 августа.

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Среди кандидатов на другие правительственные позиции:

Герман Сметанин — Министерство стратегических отраслей промышленности;

Наталья Калмыкова — Министерство ветеранов;

Алексей Кулеба — Министерство развития территорий и Министерство реинтеграции;

Ирина Верещук — заместитель председателя Офиса президента;

Виталий Коваль — Министерство аграрной политики и продовольствия;

Светлана Гринчук — Министерство экологии и природных ресурсов;

Ольга Стефанишина — Министерство юстиции;

Николай Точицкий — Министерство культуры и информационной политики;

Матвей Бедный — Министерство молодежи и спорта.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует участвовать в заседании фракции "Слуга народа". Ожидалось, что во время своего визита он будет сосредоточен на обсуждении кадровых изменений в Кабинете министров. Это связано с тем, что сегодня Верховная Рада не смогла принять несколько ключевых решений по увольнению министров.

Сообщение издания РБК-Украина. Фото: скриншот

Что предшествовало

Накануне в Верховную Раду поступили заявления об отставке сразу от нескольких министров, в частности:

Руслана Стрельца — министра защиты окружающей среды;

Дениса Малюськи — министра юстиции;

Дмитрия Кулебы — министра иностранных дел;

Александр Камышин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

А также от главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля, сообщил спикер Руслан Стефанчук.

Кроме того, уволиться со своих должностей решили вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Сегодня, 4 сентября, во время заседания Верховная Рада принимала соответствующие решения по отставке вышеприведенных должностных лиц.

В то же время глава властной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что более 50% штатной численности Кабинета Министров Украины претерпевают изменения уже в течение этой недели.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такая "большая перезагрузка" правительства связана с вызовами, которые ждут нашу страну уже осенью.