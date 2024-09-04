Стало известно, кто может занять должности министров

Зеленский посетил фракцию Слуги народа — кто может занять должности министров
Президент Украины Владимир Зеленский посетил фракцию "Слуга народа" и призвал депутатов поддержать предложения по обновлению состава Кабинета Министров. Он также предложил кандидатуру Андрея Сибиги, нынешнего заместителя Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел.
Об этом сообщило издание РБК-Украина в среду, 4 августа.
Изменения в Кабмине
Среди кандидатов на другие правительственные позиции:
- Герман Сметанин — Министерство стратегических отраслей промышленности;
- Наталья Калмыкова — Министерство ветеранов;
- Алексей Кулеба — Министерство развития территорий и Министерство реинтеграции;
- Ирина Верещук — заместитель председателя Офиса президента;
- Виталий Коваль — Министерство аграрной политики и продовольствия;
- Светлана Гринчук — Министерство экологии и природных ресурсов;
- Ольга Стефанишина — Министерство юстиции;
- Николай Точицкий — Министерство культуры и информационной политики;
- Матвей Бедный — Министерство молодежи и спорта.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует участвовать в заседании фракции "Слуга народа". Ожидалось, что во время своего визита он будет сосредоточен на обсуждении кадровых изменений в Кабинете министров. Это связано с тем, что сегодня Верховная Рада не смогла принять несколько ключевых решений по увольнению министров.
Что предшествовало
Накануне в Верховную Раду поступили заявления об отставке сразу от нескольких министров, в частности:
- Руслана Стрельца — министра защиты окружающей среды;
- Дениса Малюськи — министра юстиции;
- Дмитрия Кулебы — министра иностранных дел;
- Александр Камышин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.
А также от главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля, сообщил спикер Руслан Стефанчук.
Кроме того, уволиться со своих должностей решили вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Сегодня, 4 сентября, во время заседания Верховная Рада принимала соответствующие решения по отставке вышеприведенных должностных лиц.
В то же время глава властной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что более 50% штатной численности Кабинета Министров Украины претерпевают изменения уже в течение этой недели.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такая "большая перезагрузка" правительства связана с вызовами, которые ждут нашу страну уже осенью.
Читайте Новини.LIVE!