Графики отключений света 3 сентября - когда будут применять ограничения

В очередной раз без света — энергетики обнародовали графики отключений на завтра
В Украине и дальше продолжают работать графики отключений света для потребителей. Завтра ограничения будут действовать на протяжении всех суток.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в понедельник, 2 сентября.
Как будут отключать свет 3 сентября
В ДТЭК проинформировали, что согласно данным Укрэнерго, графики стабилизационных отключений завтра будут действовать на протяжении всех суток.
Отмечается, что завтра время применения ограничений будет следующим:
- 00:00 — 06:00 — одна очередь отключений;
- 06:00 — 09:00 — две очереди отключений;
- 09:00 — 16:00 — одна очередь отключений;
- 16:00 — 24:00 — две очереди отключений.
Иногда энергетики также вынуждены прибегать к экстренным отключениям света, однако украинцев об этом не предупреждают.
Как сообщили в ДТЭК, это связано с тем, что подобные отключения происходят неожиданно для защиты энергосистемы от перегрузки.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнать о веерных отключениях, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
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