Графики отключений света 3 сентября - когда будут применять ограничения

Аварийная бригада электросети. Фото: ДТЭК

В Украине и дальше продолжают работать графики отключений света для потребителей. Завтра ограничения будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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В ДТЭК проинформировали, что согласно данным Укрэнерго, графики стабилизационных отключений завтра будут действовать на протяжении всех суток.

Отмечается, что завтра время применения ограничений будет следующим:

00:00 — 06:00 — одна очередь отключений;

06:00 — 09:00 — две очереди отключений;

09:00 — 16:00 — одна очередь отключений;

16:00 — 24:00 — две очереди отключений.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Иногда энергетики также вынуждены прибегать к экстренным отключениям света, однако украинцев об этом не предупреждают.

Как сообщили в ДТЭК, это связано с тем, что подобные отключения происходят неожиданно для защиты энергосистемы от перегрузки.

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнать о веерных отключениях, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.