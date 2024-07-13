Какие туристические маршруты запретили посещать туристам Ивано-Франковской области — перечень

Гора Пип-Иван. Фото: guide.karpaty.ua

В Украине туристам временно запретили подниматься на горы Поп-Иван и Бребенесул. Также недоступны для путешествий более 20 туристических маршрутов.

Об этом в среду, 10 июля, сообщили на сайте ГПСУ.

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Причиной временных режимных ограничений является усиление пограничного режима в пределах Зеленской и Белоберезской объединенных территориальных общин Верховинского района Ивано-Франковской области.

Что запрещается делать:

без разрешения подъезжать к границе ближе чем на пять километров;

останавливаться в приграничной зоне более чем на 20 минут;

ездить по путям, отсутствующим в реестре автомобильных дорог;

подвозить в пограничную зону и вывозить из нее лиц, не имеющих соответствующих документов;

охотиться, перевозить в транспортных средствах оружие и любые средства активной обороны без соответствующих разрешений;

использовать приборы ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной техники и транспортных средствах специализированного назначения;

совершать полеты легкомоторных, беспилотных летательных аппаратов до окончания правового режима военного положения;

ездить в контролируемых приграничных районах во время комендантского часа (исключением являются лица, въезжающие в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска через государственную границу).

Какие туристические маршруты в Ивано-Франковской области нельзя посещать:

урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы;

долины Кринта, Луковица, Широкая и Веснерка;

горы Чавчин, Смотрин, Ушастый камень, Поп-Иван, Беребенскул, Пожижевская Мергул, Туркул, Малая Говерла, Берскул, Кострич, Яворник, Попадья, Масленый Прислеп, Гоическая, Дуконя, Пниев;

озеро Маричайка;

Кривопольский перевал.

"Действие ограничений не распространяется на должностных или служебных лиц государственных органов, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, органы гражданской защиты, военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований, образованных в соответствии с законами, работников коммунальных служб, экстренной (скорой) медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте и безопасности судоходства, обеспечения и поддержания жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и восстановления водных биоресурсов, предоставления населению услуг гуманитарного, медицинского и социального характера", — отмечают в ГПСУ.

Напомним, в Черновицкой и Закарпатской областях обустроят дороги. Это будет способствовать контролю над территориями, оперативному реагированию на изменения в обстановке, а также экономии на расходах топлива и эксплуатации техники.

Также мы сообщали, что в реке Тиса в четверг, 11 июля, обнаружили тело мужчины без признаков жизни. С начала года это уже 30 случай, когда мужчины, стремясь сбежать из Украины, погибают при попытке переплыть Тису.