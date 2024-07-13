Які туристичні маршрути заборонили відвідувати туристам Івано-Франківської області — перелік

Гора Піп-Іван. Фото: guide.karpaty.ua

В Україні туристам тимчасово заборонили підніматися на гори Піп Іван і Бребенесул. Також недоступні для подорожей ще понад 20 туристичних маршрутів.

Про це в середу, 10 липня, повідомили на сайті ДПСУ.

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Причиною тимчасових режимних обмежень є посилення прикордонного режиму в межах Зеленської та Білоберезької об’єднаних територіальних громад Верховинського району Івано-Франківської області.

Що забороняється робити:

без дозволу під'їжджати до кордону ближче ніж на п'ять кілометрів;

зупинятися у прикордонній зоні більш ніж на 20 хвилин;

їздити шляхами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг;

підвозити у прикордонну зону та вивозити з неї осіб, що не мають відповідних документів;

полювати, перевозити у транспортних засобах зброю та будь-які засоби активної оборони без відповідних на те дозволів;

використовувати прилади нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення;

здійснювати польоти легкомоторних, безпілотних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану;

їздити в контрольованих прикордонних районах під час комендантської години (винятком є особи, що в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон).

Які туристичні маршрути в Івано-Франківської області не можна відвідувати:

урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі;

полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка;

гори Чавчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп-Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє’в;

озеро Марічайка;

Кривопільський перевал.

"Дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, органи цивільного захисту, військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, працівників комунальних служб, екстреної (швидкої) медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті та безпеки судноплавства, забезпечення та підтримання життєдіяльності об’єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, надання населенню послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру", — зазначають у ДПСУ.

Нагадаємо, у Чернівецькій і Закарпатській областях облаштують дороги. Це сприятиме контролю за територіями, оперативному реагуванню на зміни в обстановці, а також економії на витратах пального та експлуатації техніки.

Також ми повідомляли, що в річці Тиса в четвер, 11 липня, виявили тіло чоловіка без ознак життя. Від початку року це вже 30 випадок, коли чоловіки, прагнучи втекти з України, гинуть під час спроби переплисти Тису.