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В украинских школах будут обучать управлению дронами и обращению со стрелковым оружием — проект МОН

22 июля 2024 21:35
Галина Шподарева - редактор
МОН представила проект изменений в предмете Защита Украины для старшеклассников
Парень управляет дроном на симуляторе. Фото: Wazza
Галина Шподарева - редактор

В Министерстве образования и науки Украины разработали проект учебной программы "Защита Украины" для школьников 10-11 классов. По планам МОН, в специально оборудованных помещениях учащиеся на компьютерных симуляторах будут учиться управлять дронами, заниматься на интерактивных лазерных стрелковых тренажерах и овладевать медицинской помощью.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины в понедельник, 22 июля.

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Предмет "Защита Украины" для старшеклассников. Фото: МОН

Ключевые особенности и содержание проекта программы

Проект программы предусматривает единое содержание для всего ученичества, независимо от пола, что способствует равным возможностям в приобретении важных навыков. Содержание предмета охватывает широкий спектр тем, актуальных для понимания современного мира, в частности инновационные технологии, информационную безопасность и домедицинскую помощь.

"Сегодня наша задача — подготовить молодежь к вызовам современного мира, который стремительно меняется. Этот предмет о возможностях. О том, как быть готовым к различным жизненным ситуациям, помогать себе и другим, как быть активным гражданином своей страны", — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Программа 10 класса

В 10 классе ученики будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику. Значительное внимание уделяют практическим навыкам: ориентированию на местности, основам инженерной фортификации, стрелковой подготовке.

Программа 11 класса

Программа 11 класса фокусируется на развитии военных технологий, особенностях информационной безопасности, углублении знаний по домедицинской помощи. Важным аспектом является изучение методов защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможностей и способов обороны Украины.

Инновационные подходы к обучению обновленному предмету

  • Обновленная программа с акцентом на практических навыках.
  • Учебный день раз в месяц, чтобы глубже погрузиться в материал и эффективнее отрабатывать практические навыки. Для этого создают специально оборудованные ячейки, где ученики смогут практиковать приобретенные знания на новом техническом оборудовании.
  • Современное оборудование — ячейки будут оснащены компьютерными симуляторами управления дронами, интерактивными лазерными стрелковыми тренажерами и инструментами для освоения правил домедицинской помощи.
  • Подготовка учителей — уже более 100 тренеров прошли обучение и смогут передавать знания учителям из регионов, повышая их квалификацию. Это позволит эффективно преподавать по новой программе и применять современные педагогические подходы.

Программа должна получить гриф "Рекомендовано" по результатам экспертизы и соответствующий приказ к утверждению от МОН.

Напомним, на третий год полномасштабной войны количество тех, кто пользуется украинским языком в учебных заведениях и в быту, уменьшилось. Такой результат исследования обеспечения функционирования государственного языка в образовательном процессе обнародовали в Государственной службе качества образования Украины.

Ранее мы писали, что с нового учебного года в украинских школах вводят курс "Уроки счастья". Он будет развивать навыки заботы о ментальном здоровье.

Также мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины упростило процесс зачисления детей в учебные заведения всех уровней. Ведомство утвердило единую форму медицинской справки.

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