МОН презентувало проєкт змін в предметі Захист України для старшокласників

Хлопець управляє дроном на симуляторі. Фото: Wazza

У Міністерстві освіти та науки України розробили проєкт навчальної програми "Захист України" для школярів 10–11 класів. За планами МОН, у спеціально обладнаних осередках учні на комп'ютерних симуляторах навчатимуться управляти дронами, займатимуться на інтерактивних лазерних стрілецьких тренажерах та опановувати домедичну допомогу.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України у понеділок, 22 липня.

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Ключові особливості та зміст проєкту програми

Проєкт програми передбачає єдиний зміст для всього учнівства, незалежно від статі, що сприяє рівним можливостям у набутті важливих навичок. Зміст предмета охоплює широкий спектр тем, актуальних для розуміння сучасного світу, зокрема інноваційні технології, інформаційну безпеку та домедичну допомогу.

"Сьогодні наше завдання — підготувати молодь до викликів сучасного світу, який стрімко змінюється. Цей предмет про можливості. Про те, як бути готовим до різних життєвих ситуацій, допомагати собі та іншим, як бути активним громадянином своєї країни", — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Програма 10 класу

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам: орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці.

Програма 11 класу

Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України.

Інноваційні підходи до навчання оновленого предмета

Оновлена програма з акцентом на практичних навичках.

Навчальний день раз на місяць, щоб глибше зануритися в матеріал та ефективніше відпрацьовувати практичні навички. Для цього створюють спеціально обладнані осередки, де учні зможуть практикувати набуті знання на новому технічному обладнанні.

Сучасне обладнання — осередки будуть оснащені комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги.

Підготовка вчителів — уже понад 100 тренерів пройшли навчання та матимуть змогу передавати знання вчителям з регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію. Це дасть змогу ефективно викладати за новою програмою та застосовувати сучасні педагогічні підходи.

Програма має отримати гриф "Рекомендовано" за результатами експертизи та відповідний наказ до затвердження від МОН.

Нагадаємо, на третій рік повномасштабної війни кількість тих, хто послуговується українською мовою в навчальних закладах та в побуті, зменшилася. Такий результат дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі оприлюднили в Державній службі якості освіти України.

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