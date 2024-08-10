С ВОТ на подконтрольную Украине территорию вернулись две женщины

Гражданки Украины, которых вернули из оккупации. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

При содействии Офиса уполномоченного по правам человека в Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть пенсионерку и ее больную дочь. Женщин возвращали через пункт пропуска "Мокраны-Доманово" в Волынской области, который на сегодняшний день является единственным гуманитарным коридором.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в субботу, 10 августа.

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Детали возвращения украинцев с ВОТ

В Офис уполномоченного по правам человека поступило обращение с просьбой оказать содействие в выезде с ВОТ Украины пожилой женщины и ее взрослой дочери.

"Гражданки на ВОТ находились в сложных условиях, они не имели возможности получить необходимый уход. Пожилая женщина полностью потеряла зрение, а ее дочь из-за проблем со здоровьем нуждается в постоянном уходе", — рассказал Лубинец.

Благодаря слаженным действиям Офиса омбудсмена и партнерских организаций женщин удалось безопасно вернуть на подконтрольную территорию Украины через гуманитарный коридор "Мокраны-Доманово". В Кривом Роге они воссоединятся с семьей и получат всю необходимую помощь.

Справка. Недавно прекратил работу пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" в Сумской области, по которому украинцы возвращались из оккупации. Сейчас единственным гуманитарным коридором является пункт пропуска "Мокраны-Доманово" в Волынской области.