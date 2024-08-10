З ТОТ на підконтрольну Україні територію повернулися двоє жінок

Повернуті з окупації громадянки України. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

За сприяння Офісу уповноваженого з прав людини в Україну з тимчасово окупованих територій вдалося повернути пенсіонерку та її хвору доньку. Жінок повертали через пункт пропуску "Мокрани-Доманове" у Волинській області, який станом на зараз є єдиним гуманітарним коридором.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у суботу, 10 серпня.

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Деталі повернення українців з ТОТ

До Офісу уповноваженого з прав людини надійшло звернення з проханням посприяти у виїзді з ТОТ України літньої жінки та її дорослої доньки.

"Громадянки на ТОТ перебували у складних умовах, вони не мали можливості отримати необхідний догляд. Літня жінка повністю втратила зір, а її донька через проблеми зі здоровʼям потребує постійного догляду", — розповів Лубінець.

Завдяки злагодженим діям Офісу омбудсмена та партнерських організацій жінок вдалося безпечно повернути на підконтрольну територію України через гуманітарний коридор "Мокрани-Доманове". У Кривому Розі вони возз’єднаються з родиною та отримають всю необхідну допомогу.

Довідка. Нещодавно припинив роботу пункт пропуску "Колотилівка-Покровка" на Сумщині, яким українці поверталися з окупації. Наразі єдиним гуманітарним коридором є пункт пропуску "Мокрани-Доманове" у Волинській області.