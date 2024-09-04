Графики отключения света в Украине на 5 сентября — сколько будет действовать очередей

В Укрэнерго опубликовали график отключений света на завтра — сколько будет действовать очередей
4 сентября 2024 18:04
Ремонт энергосистемы Украины. Фото: ДТЭК
Графики отключения света в четверг, 5 сентября, будут действовать по всей Украине. Однако в течение суток прогнозируется применение одной очереди отключений
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в среду, 4 сентября.
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"Завтра, 5 сентября, во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение одной очереди отключений", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго подчеркнули, что питание критической инфраструктуры не ограничивается.
В то же время в объемах применения ограничений возможны изменения. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте облэнерго.
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