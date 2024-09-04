Графіки відключення світла в Україні на 5 вересня — скільки діятиме черг

Ремонт енергосистеми України. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у четвер, 5 вересня, діятимуть по всій України. Однак упродовж доби прогнозується застосування однієї черги відключень.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у середу, 4 вересня.

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"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування однієї черги відключень", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що живлення критичної інфраструктури не обмежується.

Водночас в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті обленерго.