Графіки відключення світла в Україні на 5 вересня — скільки діятиме черг

В Укренерго опублікували графік відключень світла на завтра — скільки діятиме черг
4 вересня 2024 18:04
Ремонт енергосистеми України. Фото: ДТЕК
Графіки відключення світла у четвер, 5 вересня, діятимуть по всій України. Однак упродовж доби прогнозується застосування однієї черги відключень.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у середу, 4 вересня.
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"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування однієї черги відключень", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго наголосили, що живлення критичної інфраструктури не обмежується.
Водночас в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті обленерго.
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