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В Укрэнерго объяснили, как защитные сооружения на энергообъектах ускоряют ремонт

26 июля 2024 22:19
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Кудрицкий объяснил, как защитные сооружения на энергообъектах помогают энергетикам
Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики способны отремонтировать энергообъекты с защитными конструкциями в течение нескольких часов. Он добавил, что защита, построенная на украинских подстанциях, уникальна.

Об этом Кудрицкий сообщил на брифинге в пятницу, 26 июля.

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Кудрицкий отметил, что после недавних атак россиян на энергетические объекты Украины возобновление электроснабжения для потребителей происходило в очень сжатые сроки.

"Этим мы обязаны, безусловно, защиты, построенной на наших подстанциях. Он уникален для нашей энергосистемы и любой другой энергосистемы. То, что мы способны сохранить оборудование и возобновить питание потребителей не через несколько дней, не через несколько недель, а через несколько часов  — это работа инженерной защиты, в том числе", — рассказал глава НЭК "Укрэнерго".

Он также отметил, что основную роль в защите энергетической системы играют силы противовоздушной обороны.

Напомним, нардеп Анна Скороход заявила, что длительных отключений света зимой по 8 часов не будет. Она надеется на отключение от трех до четырех часов. Единственное условие – если не будет сильных обстрелов.

Ранее мы писали, что, по данным ДТЭК, если сравнивать удары России по энергосистеме Украины этого и прошлого, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт.

Украина сфера энергетики ТЭЦ Укрэнерго ПВО энергосистема энергетика свет Владимир Кудрицкий

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