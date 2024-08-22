Графики отключения света в Украине на 22 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Энергетики ДТЭК на электростанции, которая получила повреждения в результате российских обстрелов. Фото: The Washington Post

Графики отключений света в Украине в четверг, 22 августа, применять не будут. Ограничивать потребление электроэнергии не планируют.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз касательно отключений света на 22 августа

"22 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно", — сообщают энергетики.

В то же время граждан призывают потреблять энергию бережливо в течение всех суток и не включать мощные электроприборы одновременно в период с 16:00 до 22:00.

Где в случае введения ограничений смотреть график отключения света для своей области

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:

Какие прогнозы касательно отключений света в Украине делают специалисты

Недавно глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в Украине по меньшей мере в течение недели с 19 по 23 августа снова будут действовать почасовые отключения света. Причиной введения ограничений является рост потребления из-за жары.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что ограничения электропотребления вернут только осенью. По его мнению, этого не удастся избежать, потому что после начала отопительного сезона потребление вырастет по меньшей мере на треть.