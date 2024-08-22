Графики отключения света в Украине на 22 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"

В Укрэнерго сообщили, какие ограничения будут действовать в Украине сегодня
Графики отключений света в Украине в четверг, 22 августа, применять не будут. Ограничивать потребление электроэнергии не планируют.
Об этом в среду, 21 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Прогноз касательно отключений света на 22 августа
"22 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно", — сообщают энергетики.
В то же время граждан призывают потреблять энергию бережливо в течение всех суток и не включать мощные электроприборы одновременно в период с 16:00 до 22:00.
Где в случае введения ограничений смотреть график отключения света для своей области
Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Какие прогнозы касательно отключений света в Украине делают специалисты
Недавно глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в Украине по меньшей мере в течение недели с 19 по 23 августа снова будут действовать почасовые отключения света. Причиной введения ограничений является рост потребления из-за жары.
Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что ограничения электропотребления вернут только осенью. По его мнению, этого не удастся избежать, потому что после начала отопительного сезона потребление вырастет по меньшей мере на треть.
Читайте Новини.LIVE!