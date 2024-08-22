Графіки відключення світла в Україні на 22 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

Енергетики ДТЕК на електростанції, що зазнала пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Фото: The Washington Post

Графіки відключень світла в Україні в четвер, 22 серпня, не застосовуватимуть. Обмежувати споживання електроенергії не планують.

Про це в середу, 21 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Прогноз щодо відключень світла на 22 серпня

"22 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково", — повідомляють енергетики.

Водночас громадян закликають споживати енергію ощадливо впродовж усієї доби та не вмикати потужні електроприлади одночасно в період із 16:00 до 22:00.

Де в разі введення обмежень дивитися графік відключення світла для своєї області

Українці можуть ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями:

Які прогнози щодо відключень світла в Україні роблять фахівці

Нещодавно голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в Україні щонайменше протягом тижня з 19 по 23 серпня знову діятимуть погодинні відключення світла. Причиною введення обмежень є зростання споживання через спеку.

Раніше експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що обмеження електроспоживання повернуть лише восени. На його думку, цього не вдасться уникнути, бо після початку опалювального сезону споживання зросте щонайменше на третину.