Графіки відключення світла в Україні на 22 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

В Укренерго повідомили, які обмеження діятимуть в Україні сьогодні
Графіки відключень світла в Україні в четвер, 22 серпня, не застосовуватимуть. Обмежувати споживання електроенергії не планують.
Про це в середу, 21 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Прогноз щодо відключень світла на 22 серпня
"22 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково", — повідомляють енергетики.
Водночас громадян закликають споживати енергію ощадливо впродовж усієї доби та не вмикати потужні електроприлади одночасно в період із 16:00 до 22:00.
Де в разі введення обмежень дивитися графік відключення світла для своєї області
Українці можуть ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Які прогнози щодо відключень світла в Україні роблять фахівці
Нещодавно голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в Україні щонайменше протягом тижня з 19 по 23 серпня знову діятимуть погодинні відключення світла. Причиною введення обмежень є зростання споживання через спеку.
Раніше експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що обмеження електроспоживання повернуть лише восени. На його думку, цього не вдасться уникнути, бо після початку опалювального сезону споживання зросте щонайменше на третину.
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