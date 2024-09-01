Графіки відключення світла 2 вересня

Ремонтні роботи на електромережі. Ілюстративне фото: Укренерго

У понеділок, 2 вересня, графіки відключення світла в Україні діятимуть цілодобово. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

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Графіки відключень на 2 вересня

Енергетики зазначають, що на понеділок заплановано кілька черг відключень.

00:00 – 16:00 — одна черга відключень

16:00 – 24:00 — дві черги відключень



В Укренерго підкреслили, що обмеження споживання електроенергії — це наслідок дев'яти масованих атак на енергосистему з початку року.

Також там додали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

"Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго",— йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.