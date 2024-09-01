Графіки відключення світла 2 вересня

В Укренерго повідомили про застосування графіків відключення у понеділок — скільки черг запланували
1 вересня 2024 18:44
Ремонтні роботи на електромережі. Ілюстративне фото: Укренерго
У понеділок, 2 вересня, графіки відключення світла в Україні діятимуть цілодобово. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
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Графіки відключень на 2 вересня
Енергетики зазначають, що на понеділок заплановано кілька черг відключень.
- 00:00 – 16:00 — одна черга відключень
- 16:00 – 24:00 — дві черги відключень
В Укренерго підкреслили, що обмеження споживання електроенергії — це наслідок дев'яти масованих атак на енергосистему з початку року.
Також там додали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
"Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго",— йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.
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